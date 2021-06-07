Инвесторы из Китая вложат $100 млн в индустриальный парк Silk Way в Кыргызстане

Кыргызстан 7 июня 2021 17:28 (UTC+04:00)
Инвесторы из Китая вложат $100 млн в индустриальный парк Silk Way в Кыргызстане

В Индустриальном Парке Silk Way состоялось торжественное подписание инвестиционного соглашения с инвесторами из КНР на общую сумму вливаемых инвестиций - 100 млн. долларов США с участием официальных лиц государства, руководства Индустриального Парка Silk Way и инвесторов из КНР, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В церемонии подписания приняли участие заместитель министра энергетики и промышленности Бакыт Дегембаев, председатель ассоциации Кыргызско-китайского сотрудничества Чжуншань Ехунцзянь глава Чуйской области, аким Аламединского района, представители айыл окмоту, посольства КНР.

Первоначальные прямые инвестиционные вливания составят 20 млн. долларов США, в последующем общий объем инвестиций составит 100 млн. долларов США.

«Сегодня для Индустриального парка открываются дополнительные инвестиционные возможности. Для полномасштабного развития Индустриального парка привлечены дополнительные инвестиции в размере 100 млн. долларов США. Инвестиционным партнером выступают ведущие китайские предприниматели в лице Лю Ин (Liu Ying)», - отметили представители индустриального парка Silk Way.

Индустриальный парк Silk Way – первый масштабный многофункциональный промышленный комплекс в Центрально-азиатском регионе. На территории торгово-промышленного и текстильного комплекса площадью 70 гектаров, вблизи границы с Казахстаном и в 30 км от международного аэропорта «Манас» расположатся торгово-экспозиционные павильоны, складские помещения, просторные швейные фабрики, таможенно-логистический терминал. Проект реализуется в рамках Программы Правительства по развитию текстильного и швейного производства. Разработчиком и основным отечественным инвестором выступает компания Alpha Cargo – лидер по экспорту кыргызской текстильной и швейной продукции в страны Евразийского экономического союза.

Парк разделен на несколько взаимосвязанных между собой секторов. Одним из базовых объектов является промышленный сектор – это более 90 тысяч квадратных метров фабрик с современными складскими помещениями, где созданы комфортные условия для работы. Резидентам Индустриального парка предоставляются современные производственные фабрики площадью 4000 квадратных метров, позволяющих разместить любую технологическую линию. Полная инженерная автономность, удобная транспортная развязка, просторные подъездные пути и парковка делают производственные фабрики индустриального парка отличным местом для открытия и развития бизнеса.

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