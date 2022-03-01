В Кыргызстане бустерную дозу вакцины от COVID-19 получили более 120 тыс. человек

Кыргызстан 1 марта 2022 10:13 (UTC+04:00)
В Кыргызстане бустерную дозу вакцины от COVID-19 получили более 120 тыс. человек

В республиканском штабе Кыргызстана по борьбе с COVID-19 предоставили статистические данные по вакцинации, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Так, по их данным, за прошедшие сутки вакцинировано:

- первичной серией – 6 тыс. 442 человека. Всего по республике первой дозой привито 1 млн 439 тыс. 918 человек;

- повторной первичной серией – 772 человека. Всего по республике второй дозой привито 1 млн 163 тыс. 328 человек;

- бустерной дозой – 2 тыс. 458 человек. Всего по республике бустерной дозой привито 120 тыс. 379 человек.

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