В Кыргызстане крупнейшая золотодобывающая компания выделит средства на региональное развитие

БАКУ /Trend/ - Крупнейшая золотодобывающая компания Кыргызстана - "Кумтор Голд Компани" выделит финансовые средства на развитие Нарынской области.

Об этом заявил премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров, передает Trend со ссылкой на кыргызские СМИ.

По его словам, до конца 2022 года компания намерена выделить Фонду развития Нарынской области 500 миллионов сомов (6,2 миллиона долларов).

Премьер отметил, что решение "Кумтор Голд Компани" о перечислении определенной части доходов в Фонд развития Нарынской области будет способствовать процветанию региона.

"Эти средства будут направлены на развитие региона и реализацию бизнес-проектов", - сказал Жапаров.