В Кыргызстане ускорились темпы экономического роста - ЕАБР

БАКУ /Trend/ - ВВП Кыргызстана в январе – мае 2022 года вырос на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передает Trend со ссылкой на макроэкономический обзор Евразийского банка развития (ЕАБР).

По данным ЕАБР, в январе – мае 2022 года производство золота в Кыргызстане выросло на 29,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в январе - мае 2021 года оно сократилось примерно на 30 процентов в годовом исчислении.

"В январе - мае 2022 года в Кыргызстане производство в сельском хозяйстве и строительстве выросло на 2,2 и 3,1 процента соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", - говорится в обзоре.

В документе отмечается, что маловодье седьмой месяц подряд оказывает негативное влияние на энергетический сектор Кыргызстана. Спад также зафиксирован в текстильном производстве, выпуске нефтепродуктов, химической промышленности, фармацевтике, производстве резиновых и пластмассовых изделий.

Напомним, что по прогнозам Евразийского банка развития, рост ВВП Кыргызстана в 2022 году составит 1,1 процента, а в 2023 году - 1,6 процента.