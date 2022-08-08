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ЕБРР обнародовал портфель проектов в Кыргызстане

Кыргызстан Материалы 8 августа 2022 08:57 (UTC +04:00)
ЕБРР обнародовал портфель проектов в Кыргызстане

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - На первое июля 2022 года кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Кыргызстане оценивался в 162 миллиона евро.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР, кредитный портфель рассчитан на реализацию 71 проекта.

Большая часть (61 процент, или 99 миллионов евро) направлена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, 20,3 процента, или 33 миллионов евро - на инвестиции в финансовые институты, и 18,5 процента, или 30 миллионов евро - в промышленность, торговлю и аграрный сектор.

В прошлом году ЕБРР инвестировал 31 миллион евро на реализацию 13 проектов в Кыргызстане.

Отметим, что ЕБРР является ведущим инвестором Кыргызстана с 1992 года. В целом банк инвестировал 876 миллионов евро для реализации 208 проектов в этой стране.

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