Кыргызстан незначительно увеличил экспорт сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года кыргызский экспорт сельскохозяйственной продукции составил 279 323 тонны, что на 1,1 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (276 225 тонн).

"Наибольшая доля в общем объеме экспорта сельскохозяйственной продукции в отчетном периоде пришлась на овощи. Большая часть овощей была экспортирована из Чуйской, Иссык-Кульской, Ошской, Баткенской и Таласской областей Кыргызстана в страны ЕАЭС", — отметили в министерстве, передает Trend.

Однако кыргызский экспорт овощей в январе - июне 2022 года сократился на 43,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (139 999 тонн) - до 79 370 тонн.

"Основными рынками сбыта сельскохозяйственной продукции в указанный период стали Россия, Казахстан и Беларусь", - говорится в сообщении.

Отметим, что сельское хозяйство является ключевым сектором экономики Кыргызстана. В общем объеме внутреннего валового продукта страны доля сельского хозяйства составляет около 20 процентов.