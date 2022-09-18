В Кыргызстане 19 сентября объявили днем национального траура

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлено днем национального траура в Кыргызской Республике, сообщили в пресс-службе главы страны, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Вооруженный конфликт, произошедший 14-17 сентября 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, повлёк за собой гибель граждан Кыргызской Республики.

"Глубоко скорбя по погибшим и выражая соболезнования их родным и близким, постановляется:

— объявить 19 сентября 2022 года днем национального траура в Кыргызской Республике;

— в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустить Государственные флаги Кыргызской Республики;

— рекомендовать учреждениям культуры и телерадиокомпаниям в день национального траура отменить развлекательные мероприятия и передачи", - говорится в тексте Указа.