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Обзор ключевых событий сельскохозяйственного сектора Кыргызстана за 2022 год

Кыргызстан Материалы 24 января 2023 08:15 (UTC +04:00)
Обзор ключевых событий сельскохозяйственного сектора Кыргызстана за 2022 год

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Информационное агентство Trend представляет обзор наиболее важных событий в сельскохозяйственном секторе Кыргызстана за 2022 год.

Одним из ключевых достижений в этому году стало увеличение государственной поддержки для агропромышленного сектора Кыргызстана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что объем государственной поддержки агропромышленного сектора Кыргызстана в 2022 году увеличился в 2,5 раза или на 26,6 миллиарда сомов (323,3 миллиона долларов) по сравнению с прошлым годом.

Благодаря стремительному увеличению государственной поддержки сельского хозяйства в этом году в Кыргызстане ожидается производство сельскохозяйственной продукции на сумму около 366 миллиардов сомов (4,4 миллиарда долларов), или почти на 42 миллиарда сомов (510,5 миллиона долларов) больше по сравнению с прошлым годом.

Запуск программы "Финансирование сельского хозяйства - 10"

Целью проекта "Финансирование сельского хозяйства-10", который был утвержден в январе 2022 года, является оказание государственной поддержки субъектам предпринимательства и частным лицам в Кыргызстане для своевременного проведения сельскохозяйственных полевых работ в текущем году.

По состоянию на 22 декабря 2022 года в Кыргызстане было выдано в общей сложности 8 296 сельскохозяйственных кредитов в рамках реализации программы "Финансирование сельского хозяйства - 10".

По данным Министерства сельского хозяйства Кыргызстана, сумма выданных кредитов на развитие сельскохозяйственного сектора Кыргызстана в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства - 10" в этом году достигла 4,7 миллиарда сомов (55,2 миллиона долларов).

За отчетный период на развитие растениеводства было выдано 2 938 кредитов на сумму 1,2 миллиарда сомов (14,1 миллиона долларов).

Было предоставлено почти 5 000 кредитов на сумму 2,4 миллиарда сомов (28,4 миллиона долларов) на развитие животноводства и на агропромышленную деятельность - 359 кредитов на сумму 1 миллиард сомов (12,7 миллиона долларов).

Кыргызстан увеличивает поставки сельскохозяйственной техники местным фермерам

Министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков сообщил, что в 2022 году на обеспечение фермеров сельскохозяйственной техникой было выделено в общей сложности 2,5 миллиарда сомов (30 миллионов долларов), что более чем в два раза больше за год - 1,2 миллиарда сомов (15,4 миллиона долларов) в 2021 году.

Помимо лизинга, поддержка производства в этом секторе также оказывается посредством льготного кредитования и поддержки сельскохозяйственных кластеров Кыргызстана.

Объем урожая зерна в Кыргызстане вырос за год

Министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков в декабре этого года отметил, что урожайность пшеницы и свеклы в Кыргызстане в этом году увеличилась. Площади, засеянные пшеницей и сахарной свеклой, в этом году сократились, но благодаря высококачественным семенам, импортированным из Казахстана, России и Узбекистана, удалось собрать больший урожай с меньших площадей.

Урожай зерна в Кыргызстане на конец ноября 2022 года составил 1,9 миллиона тонн, что на 40,7 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года (1,3 миллиона тонн).

В то же время урожай пшеницы в Кыргызстане по состоянию на конец ноября 2022 года составил 625 200 тонн, что на 62 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года (385 700 тонн).

Международное сотрудничество: американская компания John Deere модернизирует сельскохозяйственную технику Кыргызстана

Министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков в мае сообщил, что John Deere, крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники, предоставит льготный кредит на модернизацию сельскохозяйственной техники в Кыргызстане.

Был подписан меморандум между Министерством сельского хозяйства и Министерством финансов Кыргызстана, Айыл Банком, компанией John Deere и Eurasia Group в рамках масштабного проекта по модернизации сельскохозяйственной техники в Кыргызстане.

Кыргызстан получит первый транш в размере 8,5 миллионов долларов на приобретение и модернизацию сельскохозяйственной техники в ближайшем будущем.

Сотрудничество Кыргызстана и Азербайджана в сфере животноводства

В рамках рабочего визита начальника отдела организации и мониторинга животноводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана Эльдара Гасанова в Кыргызстан 16-19 июня 2022 года были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере животноводства.

По итогам визита сторонами достигнута договоренность о том, что осенью 2022 года в Кыргызстан прибудет экспертная группа по отбору 200 голов яков в целях поставки в Азербайджан.

В период с 23 по 26 сентября 2022 года состоялся визит руководителя сельскохозяйственного кооператива "Сактан" и Ассоциации яководов Кыргызстана Б. Карыбекова в Азербайджан. В ходе визита были проведены полевые работы в Кяльбаджарском и Лачинском районах Азербайджана для изучения условий для содержания яков, а также проведен природно-климатический анализ.

Следует отметить, что в декабре этого года Министерство сельского хозяйства Кыргызстана отправило в Азербайджан 100 голов яков.

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