Венгерская Ganz планирует участвовать в гидроэнергетических проектах в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Венгерская компания Ganz Transformers and Electric Rotating Machines планирует принять участие в нескольких амбициозных энергетических проектах в Кыргызстане, сообщили Trend в компании.

В ходе недавней рабочей поездки в Венгрию в начале этого года министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев посетил завод Ganz, специализирующийся на производстве гидротурбин и трансформаторов.

Во время визита Ибраев проявил интерес к установлению партнерских отношений с венгерской компанией. На данный момент Ganz обсуждает с возможными партнерами в стране вопрос изучения и заключения соглашений о сотрудничестве.

В компании отметили, что Кыргызстан в последние годы активно развивает возобновляемые источники энергии, особенно в области гидроэнергетики. Это привело к значительным инвестициям в гидроэнергетические проекты в стране, и ожидается, что их количество будет увеличиваться в ближайшие годы.

"Ganz стремится занять ведущую позицию на рынке возобновляемых источников энергии с целью обеспечить устойчивое будущее. Наша компания также специализируется на производстве и поставках генераторов для крупных гидроэлектростанций и гидроэнергетических проектов в различных странах. Исходя из этого, мы полагаем, что у Ganz и Кыргызстана существует возможность установления долгосрочного партнерства. Вместе мы можем достичь множества успешных разработок", - сказали в компании.

Также источник сообщил, что Ganz стремится расширить свое присутствие в сфере возобновляемых источников энергии путем производства и поставок оборудования для гидроэлектростанций и гидроэнергетических предприятий. Сотрудничество с Кыргызстаном также может представить возможность для более глубокого обмена знаниями в регионе.

Местным компаниям Ganz может предложить свой экспертный опыт, основанный на своем почти 145-летнем стаже в производстве трансформаторов и вращающихся машин, а также предоставить разнообразные сервисные услуги в данной области.

В компании подчеркнули, что Ganz в настоящее время планирует реализовать новые проекты в странах Центральной Азии, в основном в области сервисного обслуживания, а также производства трансформаторов и двигателей.

На данный момент компания обеспечивает техобслуживание трансформаторов и вращающихся машин в регионе.