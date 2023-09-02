В Кыргызстане наблюдается рост пассажироперевозок автотранспортом

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2023 года в Кыргызстане увеличилось число пассажиров, перевезенных автобусами, такси и троллейбусами.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Кыргызстана, в январе-июле 2023 года автобусами в Кыргызстане было перевезено более 263,672 миллиона пассажиров, что на 12 процентов превышает показатели аналогичного периода 2022 года (235,516 миллиона).

Также в отчетный период такси перевезли более 17,782 миллиона человек, что на 7,6 процента больше, чем в январе-июле 2022 года (16,524 миллиона человек).

За семь месяцев текущего года троллейбусами воспользовались 20,007 миллиона человек. Это на 2,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (19,465 миллиона человек).

В целом, с января по июль 2023 года всеми видами транспорта в Кыргызстане было перевезено 302,371 миллиона человек. Это число превышает показатели периода январь-июль прошлого года на 30 миллионов человек или на 11 процентов.

Отметим, что большая часть пассажирских перевозок (более 93 процентов) была осуществлена с использованием автомобильного транспорта.