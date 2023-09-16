Глава нацбанка Кыргызстана встретился с делегацией Bank of China

БАКУ /Trend/ - В Бишкеке 15 сентября состоялась встреча председателя Национального банка Кыргызстана Кубанычбека Боконтаева с делегацией Bank of China Limited во главе с председателем Совета директоров Гэ Хайцзяо.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу нацбанка, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в банковской сфере и взаимодействия по развитию финансового рынка Кыргызстана.

Отмечается, что Национальным банком Кыргызстана была представлена обзорная информация о текущей макроэкономической ситуации в стране, в частности, о проводимой работе по денежно-кредитной политике, банковской деятельности, платежным системам в Кыргызской Республике.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.