Китайские компании планируют открыть в Узбекистане предприятия по производству шелка

БАКУ /Trend/ - Представители китайских компаний встретились с председателем Комитета по развитию шелковой и шерстяной промышленности Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, в переговорах приняли участие генеральный директор StarRock Ventures Capital Ши Мяо, генеральный директор GoLucky Shiyunda Лю Конг Чанг и партнер Star Rock Ventures Ли Хай Фэн.

Сообщается, что основной темой обсуждения стали вопросы создания совместных предприятий в сфере шелковой промышленности, логистики и электронной коммерции. Также обсуждались планы по строительству производственных мощностей для выпуска шелковых тканей и готовых изделий, таких как одежда, марли и прочие подобные продукты.