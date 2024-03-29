Представители минфина Кыргызстана провели встречи с финансовыми институтами Кореи и Японии

БАКУ /Trend/ - Кыргызская делегация во главе с первым заместителем министра финансов Русланом Суйналиевым провела ряд встреч представителями финансовых институтов Республики Корея и Японии, сообщило министерство финансов Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, в Сеуле состоялись переговоры с Кредитным гарантийным фондом Кореи, Корейской технологической финансовой корпорацией, эксимбанком Кореи, Корейским банком развития.

Также состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ОАО «Гарантийный фонд» и Корейской технологической финансовой корпорацией (KOTEC) и Кредитно- гарантийным фондом Кореи (КОДИТ).

В министерстве отметили, что обмен опытом по внедрению новых инструментов и механизмов финансирования, а также обмен информацией об экономических тенденциях помогут обеим сторонам улучшить свои практики и адаптироваться к изменяющимся условиям на мировом рынке.

Затем кыргызская делегация провела ряд встреч в городах Токио и Киото с представителями Агентства развития МСП Японии и Сумитомо Мицуи банка, Японской федерации кредитно-гарантийных корпораций, Японской финансовой корпорации и др.

Стороны обсудили вопросы финансирования малого и среднего предпринимательства в двух странах, кредитования и гарантирования проектов (МСП), возможные направления сотрудничества, а также обменялись информацией о деятельности и достижениях организаций.