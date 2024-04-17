БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане ограничат доступ в TikTok, подтвердили в среду Trend в министерстве цифрового развития Кыргызстана.

Как сообщается, на основании письма Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при министерстве цифрового развития направила обращение операторам связи о необходимости принятия мер по ограничению доступа к указанному сервису.

"Основанием для вынесения решения послужило несоблюдение со стороны указанного сервиса статьи 2-1 Закона Кыргызстана “О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызстане”, согласно которой определены виды информации, причиняющие вред здоровью и развитию детей", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что это не первая попытка заблокировать TikTok в Кыргызстане. В августе 2023 года министерство культуры объявило о планах прекратить деятельность TikTok в стране, однако соцсеть так и не заблокировали.

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