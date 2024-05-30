Необходимо стимулировать "зеленое" финансирование - Госбанк развития Кыргызстана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Государственный банк развития Кыргызской Республики" (Госбанк развития) считает необходимым вкладывать усилия в стимулирование "зеленого" финансирования, сообщил Trend источник в банке.

"Госбанк развития, в связи с растущим трендом по "зеленой" повестке, являясь институтом развития, считает необходимым вкладывать усилия в создание механизмов, способствующих развитию и стимулированию "зеленого" финансирования", - сказали в банке.

Было отмечено, что Кыргызстан является участником Повестки дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года и ратифицировал Парижское соглашение по климату.

"В целях достижения принятых страной международных обязательств, отмеченных в указанных документах, Госбанк развития одним из стратегических направлений видит осуществление деятельности для развития "зеленой" экономики. В связи с вышеотмеченным банк принял курс по созданию и развитию механизмов, способствующих развитию и стимулированию "зеленого" финансирования", - добавили в банке.

Источник напомнил, что Госбанк разработал новый продукт по целевому финансированию проектов согласно "зеленым" критериям через банки-партнеры и другие ФКО.

"Также разработана таксономия "зеленых" проектов Госбанка развития, которая представляет собой классификацию видов экономической деятельности, категорий проектов, направленных на повышение эффективности использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности, энергосбережения, смягчение последствий изменения климата. Таксономия предназначена для подтверждения соответствия "зеленых" проектов и будет действовать до принятия страновой таксономии", - добавили в банке.

Программа "Целевое финансирование проектов согласно "зеленым" критериям через банки-партнеры и другие ФКО" представляет возможность банкам-партнерам получать "длинные" кредитные средства (до 8 лет) по привлекательным процентным ставкам, что значительно ниже среднерыночных процентных ставок (11-12 процентов для конечных заемщиков банков-партнеров) в целях финансирования экологических проектов.