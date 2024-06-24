Президент Кыргызстана посетит с визитом Бельгию

БИШКЕК/ Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 24-26 июня совершит рабочий визит в Бельгию, сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на официальный веб-сайт президента Кыргызстана.

"25 июня глава государства встретится с королем Бельгии Филиппом. В тот же день состоится официальная встреча президента Садыра Жапарова с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем", - сообщил Муратбек Азымбакиев.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества Кыргызстана с Европейским союзом и Бельгией.

По итогам визита ожидается подписание двусторонних совместных документов.

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