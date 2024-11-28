Кыргызстан и Беларусь планируют значительно увеличить товарооборот

БИШКЕК/Trend/ - Кыргызстан и Беларусь намерены значительно увеличить объем двусторонней торговли до 500 миллионов долларов США в течение ближайших трех лет.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, об этом было заявлено на 12-м заседании кыргызско-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое прошло в Бишкеке.

Со стороны Кыргызстана заседание возглавил заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев, который также является министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Беларусь представлял заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

В ходе заседания было отмечено, что за первые девять месяцев 2024 года товарооборот между двумя странами составил 68 миллионов долларов США.

Особое внимание было уделено вопросу восстановления прямых авиарейсов между Минском и Бишкеком. Отмечено, что в последние годы растет интерес граждан Беларуси к Кыргызстану: в 2023 году страну посетили около 5 тысяч граждан Беларуси, а в течение первых восьми месяцев 2024 года — более 4 тысяч человек.

Отметим, что внешний товарооборот страны составил 12 миллиардов долларов США в январе-сентябре 2024 года, что на 8,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Экспорт составил 2,7 миллиарда долларов, увеличившись на 28,2 процента, а импорт составил 9,2 миллиарда долларов, что на 3,7 процента больше, чем в январе-сентябре 2023 года.