Министерство финансов Австрии назвало ключевые факторы для увеличения торговли с Кыргызстаном (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Ключевыми факторами для увеличения торговли между Австрией и Кыргызстаном могут стать улучшение торговых соглашений для снижения тарифов и барьеров, а также заключение инвестиционных соглашений, сообщили Trend в Министерстве финансов Австрии.

"Повышение осведомленности и продвижение сильных сторон рынка каждой страны также поможет австрийскому и кыргызскому бизнесу определить взаимные выгоды и возможности, тем самым укрепляя торговые отношения", — добавили в Министерстве.

По словам источника, австрийские инвесторы в Кыргызстане могут отдать предпочтение инициативам в области устойчивой энергетики (особенно гидроэнергетики) - в соответствии с глобальным переходом на возобновляемые источники энергии - и развитию инфраструктуры, особенно в сфере транспорта (например, канатные дороги, системы взимания платы) и логистики.

"На данный момент австрийский экспорт в Кыргызстан остается относительно скромным и составил почти 30 миллионов евро в 2023 году, в основном это машины и фармацевтика. Также существует несколько секторов, которые могут быть привлекательны для австрийских компаний, в частности инфраструктура, возобновляемая энергетика и технологии. Инвестиции могут быть направлены на модернизацию транспортной и логистической инфраструктуры для улучшения торговых маршрутов и доступа к рынкам. Проекты в области возобновляемых источников энергии (особенно гидроэнергетики), направленные на использование природных ресурсов Кыргызстана, также являются привлекательными", — сказал источник.

Кроме того, в Министерстве отметили, что существуют перспективные возможности в области туризма и сельского хозяйства, учитывая высокий потенциал Кыргызстана в экотуризме и сельскохозяйственном производстве.