Президент Кыргызстана дал поручение полностью отменить налог на автотранспорт

БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал поручение полностью отменить налог на автотранспорт и подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на страницу президента в социальных сетях.

Жапаров отметил, что это решение связано с тем, что вступили в силу изменения в закон "О Дорожном фонде", предусматривающие сбор одного сома (около 0.011 доллара США) с каждого литра топлива.

"С транспортных средств налог больше не взимается, вместо этого с 1 января с каждого литра бензина или дизельного топлива, заправленного в автомобиль, взимается один сом. Также я поручил освободить от налога граждан, которые не платили налог на автотранспорт до 1 января 2025 года", - сообщил президент.

Также были прощены все долги юридических и частных предпринимателей, накопленные до 1 января 2022 года.

Президент напомнил, что была создана рабочая группа в целях упрощения применения электронных товарно-транспортных накладных (ЭТТН) при обороте товаров. В течение месяца они представят свои предложения.