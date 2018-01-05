В Таджикистане частично заблокирован Viber

В Таджикистане частично заблокирован самый популярный в стране мессенджер Viber, сообщает Sputnik Таджикистан.

Многие пользователи Facebook пишут, что на данный момент аудио - видеовызовы по Viber невозможны у пользователей практически всех сотовых операторов и провайдеров.

Эту информацию подтвердили несколько операторов связи. Аудио - видеовызовы по Viber теперь доступны только через "анонимайзеры".

Сообщается, что частичная блокировка Viber произведена национальным оператором "Точиктелеком"

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