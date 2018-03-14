Всемирный банк рекомендует Таджикистану улучшить налоговое администрирование

Аналитики Всемирного банка рекомендуют таджикским властям улучшить налоговое администрирование. Они считают, что это может повысить уровень частных инвестиций и способствовать экономическому развитию в стране, сообщает ТаджикТА.

«Сбор налоговых доходов в Таджикистане остается проблематичным по нескольким причинам, включая низкое качество обслуживания налогоплательщиков, недостаточный институциональный потенциал и пробелы в анализе налоговой политики и прогнозировании доходов», - говорится в тематической статье, размещенной на сайте Всемирного банка.

В материале отмечается, что несоответствующие служебным требованиям кадры, ограниченность тренингов, низкий уровень компьютеризации и недостаточная интегрированность IT-систем ещё более усложнили процедуры для налогоплательщиков, равно как и сбор данных для Налогового комитета.

«Наряду с сообщениями о случаях коррупции со стороны налоговых инспекторов, эти проблемы способствуют ухудшению делового климата и замедлению развития частного сектора», - отмечают специалисты Всемирного банка.

По данным Всемирного банка, обследования предприятий в Таджикистане регулярно выявляют, что недостатки в налоговом администрировании, включая произвол и коррумпированное поведение налоговых инспекторов, являются основным препятствием для успеха малого и среднего бизнеса в республике.

В статье говорится, что Всемирный банк для поддержки усилий правительства, направленных на формирование более эффективной, прозрачной и ориентированной на услуги налоговой системы, в 2013 году начал реализацию «Проекта реформирования налогового администрирования в Таджикистане».

«На сегодняшний день проектом был достигнут значительный прогресс в вопросе содействия Налоговому комитету и его управлениям на местах в более эффективной работе в новой, автоматизированной среде», - подчеркивается в докладе ВБ.

Также отмечается, что модернизация IТ-инфраструктуры и введение унифицированной системы налогового управления означает повышение эффективности при сокращении личного взаимодействия между налоговым инспектором и налогоплательщиком.

Проект показал хорошие результаты, и мы можем видеть значительные улучшения в оперативных возможностях налогового комитета. Тем не менее, налоговое администрирование – это только часть эффективной налоговой системы, подчеркивает в статье руководитель проекта, специалист по вопросам общественного сектора Всемирного банка в Душанбе Хасан Алиев.

«Мы продолжим работать с правительством Таджикистана для дальнейшего усовершенствования налоговой политики в отношении сбора доходов, а также обеспечения того, чтобы налогообложение не налагало негативного бремени на бизнес-среду», - отметил он.

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