Таджикский банк заключил соглашения с двумя ведущими банками Узбекистана

«Ориёнбанк» Таджикистана заключил соглашения с двумя ведущими банками Узбекистана, сообщает ТаджикТА.

«Руководство ОАО «Ориёнбанк», одного из ведущих банков Таджикистана, подписало ряд документов о сотрудничестве с двумя крупными банками Узбекистана. Достигнутые договоренности направлены на укрепление торгово-экономического сотрудничества между двумя братскими республиками», - сообщили в представительстве таджикского банка.

В ходе первого государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, состоявшегося 9-10 марта, ОАО «Ориёнбанк» и АКБ «Туронбанк» подписали меморандум, направленный на увеличение товарооборота между Узбекистаном и Таджикистаном. Подписание документа состоялось в ходе таджикско- узбекского бизнес-форума в Душанбе 9 марта.

Подписанный меморандум направлен на координацию усилий двух ведущих банков Таджикистана и Узбекистана по оказанию финансовых услуг для увеличения объемов взаимной торговли между республиками. Как отмечалось в ходе церемонии подписания, данный документ с его вступлением в силу позволит начать осуществлять финансирование сделок, связанных с экспортом товаров и услуг из Таджикистана в Узбекистан и наоборот.

Первым этапом исполнения меморандума о взаимопонимании будет установление корреспондентских отношений и финансирование экспортно-импортных операций между ОАО «Ориёнбанк» и АКБ «Туронбанк».

В рамках государственного визита президента Узбекистана в Таджикистан ОАО «Ориёнбанк» также подписал соглашение с узбекским АКБ «Узпромстройбанком» на общую сумму $20 млн. Подписанное Соглашение о сотрудничестве в области торгового финансирования предусматривает финансирование импорта узбекских товаров и услуг в Таджикистан по кредитным линиям.

Кредитная линия – это схема кредитования, позволяющая заемщику получать средства периодически по мере необходимости в рамках установленного заранее лимита, гасить всю сумму задолженности или только ее часть, производить повторное заимствование в течение срока действия кредитной линии.

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