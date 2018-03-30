Молодой таджикистанец попал в список Forbes

30 марта 2018 14:25 (UTC+04:00)

Таджикистанец Азизджон Азими – самый молодой выпускник Нью-Йоркского университета, кандидат MBA/MPP, вошел в список Forbes «30 до 30», передают таджикские СМИ.

Это ежегодный рейтинг, в котором рассказывается о молодых предпринимателях, успевших стать миллионерами до 30 лет.

Азизджон Азими является основателем и председателем таджикской неправительственной организации «Tajrupt», деятельность которой направлена на расширение прав и возможностей молодежи в стране.

В качестве первой НПО из Центральной Азии, получившей финансовую поддержку от Европейского фонда пожертвований, они организовали Внеклассный ресурсный центр, в котором участники обсуждают такие темы, как гендерное равенство, свободные СМИ и предпринимательство.

Азими – самый молодой выпускник Нью-Йоркского университета. Окончил его в 2016 году. Таджикистанец является кандидатом MBA / MPP с двойной степенью Высшей школы бизнеса Стэнфорда и Гарвардской Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди.

Азизджон Азими стал студентом в 15 лет. Учителя в Таджикистане посоветовали родителям талантливого мальчика окончить школу экстерном. «По согласованию с министерством образования я сразу же перепрыгнул на два класса. И сейчас я благодарен родителям, что тогда право выбора возложили на меня самого», - рассказал юноша.

Пока Азизджон Азими стремится получить диплом магистра и доктора в США. Но в будущем он хочет вернуться на родину и внести свой вклад в развитие Таджикистана и его структурных преобразований

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Azernews Newspaper
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