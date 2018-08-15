Тела погибших в Таджикистане российских альпинистов могут быть отправлены на родину в четверг

Тела трех российских альпинистов, погибших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана, могут отправить на родину в четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет по развитию туризма Таджикистана.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах.

Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони - высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.

«Тела 47-летнего Александра Абросимова, 42-летнего Руслана Тараканова и 32-летнего Тимура Барабанова, погибших во время жесткой посадки вертолета в горах Восточного Памира 12 августа, готовы к отправке на родину и мы можем их отправить уже в четверг», – сказал представитель Совета.

По его словам, в настоящее время оформляются последние документы для отправки в посольство России, в таможню и милицию.

«Мы просчитываем наиболее удобные маршруты для перевозки тел, желательно прямые рейсы до российских городов, где они проживали», – добавил представитель Совета.

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