Таджикистан и Пакистан заинтересованы в сотрудничестве в сфере ЧС

29 августа 2018 12:51 (UTC+04:00)

Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Рустам Назарзод принял главу Центра стратегических и глобальных исследований Пакистана, господина Сайида Халида Амира Джаъфари.

Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центре КЧС РТ Умеда Юсуфи, на встрече глава КЧС представил высокопоставленному гостью подробную информацию о Комитете, его структурах, а также о международном сотрудничестве с зарубежными странами в сфере предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

На встрече обсуждалось развитие взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от катастроф и бедствий, а также совместной деятельности государств в этой сфере.

Председатель Комитета отметил, что развитие отношений между странами в этой области особенно важно, и КЧС Таджикистана уделяет этому вопросу пристальное внимание.

Господин Джаъфари заверил, что в дальнейшем продолжит совместные усилия по углублению сотрудничества между соответствующими структурами двух стран.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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