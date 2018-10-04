Умер лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман

4 октября 2018 03:27 (UTC+04:00)

Ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман умер в среду в возрасте 96 лет. Как передаёт ТАСС об этом сообщается на сайте Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, которую он возглавлял с 1978 по 1989 год.

"Леон Ледерман, исследователь-новатор со страстью к научному образованию... умер в покое третьего октября в городе Рексберге в штате Айдахо. Ему было 96 лет", - говорится в сообщении.

Ледерман родился в 1922 году. Ученый открыл ряд элементарных частиц: мюонные нейтрино и антинейтрино, мюоний, антидейтрон, ипсилон-мезон и другие. В 1988 году он совместно с Мелвином Шварцем и Джеком Стейнбергером получил Нобелевскую премию по физике.

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