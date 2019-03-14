Президенты Таджикистана и Кыргызстана обсудили ситуацию на таджикско-киргизской границе

Президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков провели сегодня телефонный разговор по ситуации на таджикско-киргизской границе, сообщает пресс-служба президента КР, передает Trend со ссылкой на Avesta.

По ее данным в ходе разговора главы двух государств обсудили сложившуюся ситуацию на кыргызско-таджикской границе.

Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон отметили необходимость создания совместной комиссии для объективного расследования и недопущения подобных ситуаций в будущем, а также активизации переговоров по завершению процесса делимитации государственной границы.

Лидеры двух стран были едины во мнении, что народы двух стран, имеющие вековые добрососедские отношения должны жить только в мире и дружбе.

Также ситуация на таджикско-киргизской границе стала темой телефонной беседы премьер-министров Таджикистана и Кыргызстана Кохир Расулзода и Мухаммедкалый Абылгазиева.

В ходе телефонного разговора главы правительств обсудили текущую ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы и принимаемые меры по урегулированию произошедшего пограничного инцидента.

Была выражена обоюдная готовность к урегулированию ситуации и к принятию дальнейших мер по стабилизации обстановки на приграничных участках двух государств с учетом традиционно дружеских и добрососедских отношений между странами.

Мухаммедкалый Абылгазиев и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода отметили слаженную совместную работу государственных органов двух государств, и договорились о проведении совместного расследования по факту инцидента и принятии мер по недопущению эскалации ситуации на границе.

Было отмечено, что в настоящее время руководители компетентных органов двух государств, а также органов местного самоуправления проводят совместную работу для урегулирования ситуации и обеспечения стабильности в приграничных районах.

Главы правительств также высказались за активизацию деятельности Межправительственной комиссии по демаркации и делимитации государственной границы.

На месте инцидента находится вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков и заместитель премьер-министра Таджикистана Иброхим Азим для координации работы государственных органов двух стран по стабилизации ситуации, сообщает пресс-служба Кабмина КР.

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