При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков

Вооруженная группа в ночь на среду напала на погранзаставу на таджикско-узбекской границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что двадцать вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 "Ишкобод" отряда "Султанабад, в 60 километрах к западу от Душанбе.

В ходе нападения неизвестные захватили пять автоматов. "В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", - сказали в пресс-службе ГКНБ.

В перестрелке погибли солдат пограничных войск и один милиционер.

На месте происшествия создана оперативно-следственная группа, идет расследование.

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