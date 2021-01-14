В ВОЗ заявили, что второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем предыдущий

Второй год пандемии вызванного новым коронавирусом заболевания COVID-19 может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый. Такое мнение высказал в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения [коронавируса]", - констатировал он.

Райан обратил внимание на тот факт, что поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость "вновь достигла пика". За последнюю неделю в мире было зарегистрировано около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тыс. летальных исходов. При этом на Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на регион Европы - более трети. Рост заболеваемости зарегистрирован также в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.

В Северном полушарии наблюдается пандемический "идеальный шторм", подчеркнул Райан, отметив "комбинацию факторов, приведших к усилению передачи инфекции во многих странах". Это, в частности, скопление людей внутри помещений в условиях холодного сезона. Кроме того, в некоторых государствах, включая Великобританию и Ирландию, циркулируют новые штаммы коронавируса, которые, "безусловно, способствуют передаче" инфекции. Таким образом, сейчас действуют те же "драйверы" распространения вируса, что и в прошлом году, но к ним добавились новые, констатировал директор ВОЗ.

В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter, что после праздничного периода "ситуация в некоторых странах ухудшится, прежде чем она станет лучше". "Однако хорошая новость состоит в том, что сейчас у нас есть много инструментов, которые могут помочь установить контроль над передачей [вируса]", - заключила она.