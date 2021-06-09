Посол Таджикистана обсудил с замглавы МИД Казахстана двустороннее сотрудничество
Посол Таджикистана в Казахстане Хайрулло Ибодзода встретился с заместителем министра иностранных дел Казахстана Аканой Рахметуллиной. Об этом, как передает Trend, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества и перспективам их развития, обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных организаций.
Была выражена приверженность сторон к дальнейшему и качественному углублению взаимовыгодных связей в духе стратегического партнёрства, дружбы и взаимоуважения.
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