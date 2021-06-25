Таджикистан предлагает ШОС проработать механизм реагирования на угрозы, исходящие из Афганистана

Современные реалии афганского кризиса подталкивают ШОС относительно ситуации в Афганистане, наступило время к переходу к более решительным шагам, отметил заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистан Парвиз Мухаммадзода на Международной онлайн-конференции «20 лет ШОС: воспоминания и перспективы», которая проходит 24–25 июня в гибридном режиме, сообщает Trend со ссылкой на Авеста.

Как сообщили в ЦСИ, в своем выступлении Парвиз Мухаммадзода отметил необходимость проработать механизм многостороннего реагирования на угрозы, исходящие от террористических организаций, базирующихся на северо-востоке и северо-западе Афганистана, а также форсировать рассмотрение инициативы президента Таджикистана Эмомали Рахмона о создании в Душанбе Антинаркотического центра ШОС.

Заместитель директора ЦСИ, также предложил: провести совместный мониторинг и анализ возможного развития ситуации, сложившейся после начала вывода коалиционных войск во главе с США из Афганистана;

– Проработать механизм многостороннего реагирования на угрозы, исходящие от террористических организаций, базирующихся на северо-востоке и северо-западе Афганистана;

– Активизировать взаимодействия государств-членов ШОС в противодействии виртуальным угрозам безопасности;

– Разработать План действий/Дорожную карту как механизм дальнейших совместных действий в области противодействия коронавирусной инфекции и другим потенциальным биологическим угрозам государств-членов ШОС;

– Проработать возможность внедрения механизма оперативного реагирования на внутриполитические проблемы между государствами-членами ШОС.