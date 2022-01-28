Таджикистан и Кыргызстан изучают причины и факторы конфликта на границе

27 января 2022 года примерно в 18:40 на перекрёстном пути Зарафшони и в селе Сомониён сельского совета Чоркух города Исфары между пограничниками Республики Таджикистан и Кыргызской Республики произошел вооружённый конфликт, сообщает пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, передает Trend со ссылкой на Ховар.

В результате пограничного конфликта с таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых 6 военнослужащих и 4 из числа гражданского населения.

Кроме того, двое граждан Республики Таджикистан – Туйчиев Обидджон, 1986 года рождения, житель сельского джамоата Ходжаи Аъло, был убит в результате взрыва миномётного снаряда, выпущенного кыргызскими военнослужащими в его дворе, а также Шарипов Абдулатиф Рабиевич, 1964 года рождения, водитель отдела первичной медицинской помощи больницы города Исфары, погиб при спасении гражданского населения села Ходжаи Аъло от взрыва миномёта кыргызской стороны.

28 января 2022 года в 01.00 на территории сельского джамоата Сурх города Исфары состоялась встреча рабочей группы компетентных органов Таджикистана и Кыргызстана.

Стороны после рассмотрения и обсуждения вооруженного пограничного конфликта пришли к соглашению об объявлении прекращения огня до 08:00 часов 28 января 2022 года, чтобы все дополнительные силы и техника возвратились с линии государственной границы на место постоянной дислокации.

В настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта.