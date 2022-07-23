В Таджикистане обнародовали суммарный экспорт золота по итогам I полугодия 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года Таджикистан экспортировал золото на 538,9 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По ее данным, в отчетном периоде Таджикистан также экспортировал золотой порошок на сумму 54 миллиона долларов.

Основными странами - импортерами таджикского золота в январе - июне 2022 года стали Швейцария (411,2 миллиона долларов) и Китай (104,8 миллиона долларов).

На сегодняшний день в Таджикистане функционируют 18 золотодобывающих компаний, которые с каждым годом увеличивают объемы производства.

Одним из крупнейших золотодобывающих предприятий является таджикско-китайское СП "Зарафшон". На его долю приходится 70 процентов от общего объема добычи золота в Таджикистане.