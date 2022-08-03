В Таджикистане назван рост среднемесячной зарплаты за год

БАКУ /Trend/ - Среднемесячная заработная плата в Таджикистане по состоянию на 1 июня 2022 года составила 1 647 сомони (161,4 доллара), что на 10,3 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (1 493 сомони, или 146,3 доллара).

Об этом сообщила министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

По ее словам, самая высокая зарплата в указанный период была зафиксирована в Душанбе - 2 402 сомони (235 долларов), что в два раза превышает показатель по Хатлонской области (1 218 сомони, или 119 долларов).

"Сотрудники банков и страховых компаний в среднем получают по 4 592 сомони (450 долларов), работники энергетического сектора - 3 057 сомони (300 долларов), горнодобывающей промышленности – 3 020 сомони (296 долларов), образования - 1 259 сомони (123,4 доллара), сельского хозяйства - 637 сомони (62,4 доллара)", - сказала Амонзода.

Отметим, что с 1 июля 2022 года минимальная заработная плата в Таджикистане повышена с 400 сомони (39 долларов) до 600 сомони (58,8 доллара).