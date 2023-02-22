Таджикистан увеличил экспорт электроэнергии в январе 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Таджикистан экспортировал электроэнергию на сумму более 4,3 миллиона долларов в январе 2023 года, что почти на 50 процентов (1,4 миллиона долларов) больше аналогичного периода 2022 года.

Об этом сообщили в Агентстве по статистике Таджикистана, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

По данным государственной энергетической компании Таджикистана "Барки Точик", в первом месяце 2023 года страна экспортировала электроэнергию в Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан.

Как сообщил глава "Барки Точик", эти поставки были осуществлены в рамках подготовки энергетической системы Таджикистана к подключению к Объединенной энергосистеме Центральной Азии (ОЭС ЦА).

Напомним, что в январе этого года министерство энергетики Таджикистана заявило, что подключение электросетей из центральной части Таджикистана к ОЭС ЦА через линии электропередачи Узбекистана будет завершено не позднее апреля 2023 года.

Отметим, что ОЭС ЦА - это региональная сеть передачи электроэнергии, которая была создана во времена Советского Союза.

Согласно статистике, Таджикистан экспортировал электроэнергии на сумму более 106 миллионов долларов в 2022 году, что на 10,6 процента больше по сравнению с 2021 годом.