Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Таджикистан

В Таджикистане три человека погибли в результате схода лавины

Таджикистан Материалы 27 февраля 2023 00:29 (UTC +04:00)
В Таджикистане три человека погибли в результате схода лавины

Читайте Trend в

Три человека погибли при сходе лавины на автотрассе Душанбе - Чанак, ведущей в Согдийскую область на севере страны. Об этом в воскресенье сообщил филиал толлинговой компании Innovative Road Solutions (IRS) в Таджикистане, обслуживающей дорогу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На 157 км трассы Душанбе - Чанак (перевал Шахристан) автомобиль марки "Муссо" попал под лавину. В результате, три человека скончались на месте, один пассажир госпитализирован в больницу Шахристанского района", - говорится в сообщении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости