Глава МИД Таджикистана и России обсудили двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Таджикистана и России, Сироджиддин Мухриддин и Сергей Лавров провели встречу на полях дипломатического форума в Анталье, сообщили в МИД Таджикистана, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия между двумя странами.

В заявлении отмечается, что стороны обсудили текущие аспекты двусторонних отношений и обменялись взглядами по сотрудничеству между Таджикистаном и Россией в рамках региональных и международных организаций.