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Глава МИД Таджикистана и России обсудили двустороннее сотрудничество

Таджикистан Материалы 2 марта 2024 20:35 (UTC +04:00)
Глава МИД Таджикистана и России обсудили двустороннее сотрудничество

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Таджикистана и России, Сироджиддин Мухриддин и Сергей Лавров провели встречу на полях дипломатического форума в Анталье, сообщили в МИД Таджикистана, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия между двумя странами.

В заявлении отмечается, что стороны обсудили текущие аспекты двусторонних отношений и обменялись взглядами по сотрудничеству между Таджикистаном и Россией в рамках региональных и международных организаций.

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