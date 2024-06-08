В Таджикистане есть существенные драйверы цифровой трансформации - StrategEast (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В Таджикистане есть существенные драйверы цифровой трансформации.

Об этом сказал Trend президент StrategEast Анатолий Моткин.

"В Таджикистане сегодня есть политическая воля для развития IT-индустрии. Страна приняла стратегию развития искусственного интеллекта, что невероятно важно. В Таджикистане сегодня есть существенные драйверы цифровой трансформации", - подчеркнул он.

А.Моткин упомянул, что в стране функционируют стартап zypl.ai, Государственный Бизнес инкубатор Таджикистана, а также недавно запущенная платформа для обучения IT-навыкам Techno HUB Душанбе.

Однако, по его словам, этого недостаточно для того, чтобы Таджикистан смог догнать соседние страны в цифровой трансформации. Для этого необходима не только политическая воля, но и поддержка со стороны международных финансовых институтов и агентств развития, а также развитие академической среды, в первую очередь в области фундаментальных наук, таких как математика, физика и химия.

"В целом мы видим в Таджикистане очень мотивированную молодежь, им просто необходима поддержка. В качестве своего вклада, кроме международных экспертов, которых привлекает StrategEast и приглашения IT-специалистов из Таджикистана принимать участие в различных международных IT-мероприятиях и программах, StrategEast также запустил серию ежеквартальных встреч доноров в Душанбе для обсуждения того, как мы можем помочь республике в развитии ее IT-индустрии. Первая встреча состоялась в марте. По ее результатам все доноры в стране заинтересованы в развитии IT-сектора как наиболее перспективной возможности для Таджикистана создать новые возможности для своей талантливой молодежи", – добавил президент StrategEast.

Отметим, что StrategEast - ведущая независимая организация, работающая над развитием цифровой экономики Евразии в сотрудничестве с международными финансовыми институтами, агентствами по развитию, глобальными технологическими компаниями и правительствами стран Евразии.

StrategEast - некоммерческая организация с офисами в США, Украине, Грузии, Кыргызстане и Казахстане.