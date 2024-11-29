По итогам форума СПЕКА принята Душанбинская декларация

ДУШАНБЕ/Trend/ - По итогам экономического форума и заседания Совета управляющих стран-участниц Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Таджикистане была принята Душанбинская декларация.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Экономическую и социальную комиссию ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В ходе форума представители стран Центральной Азии подчеркнули необходимость углубленного регионального сотрудничества в сфере "зеленого" развития и обязались укреплять взаимодействие в ключевых секторах, таких как энергетика, цифровизация торговли, торговая интеграция, поддержка предпринимательства, развитие МСП, сотрудничество в области водных ресурсов и создание инновационных экосистем.

"СПЕКА должна стать привлекательной платформой для "зеленых" инвестиций и способствовать стимулированию устойчивого роста", — отметила заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН, Армида Салсия Алишахбана, выступая на форуме.

Тематика форума этого года была сосредоточена на таких ключевых приоритетах, как борьба с изменением климата, инновационные технологии, а также устойчивый транспорт и энергетика.

В ходе обсуждений делегаты подчеркнули, как изменение климата воздействует на экономику и экосистемы региона, в том числе приводит к таким проблемам, как таяние ледников, дефицит водных ресурсов и ухудшение экологической ситуации.

Исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Европы (ЕЭК ООН) Татьяна Молчан выступив на мероприятии сказала: "Риски невыполнения климатических обязательств особенно высоки для Центральной Азии — региона с богатым потенциалом, но уязвимыми экосистемами и сложной взаимозависимостью в области водных и энергетических ресурсов".

Она подчеркнула необходимость активизации усилий и внедрения инновационных подходов для достижения Целей устойчивого развития в регионе.

На форуме также обсуждался запуск Многопартнерского трастового фонда СПЕКА, который предоставляет возможности для реализации климатических, инновационных и "зеленых" проектов, соответствующих уникальным потребностям региона.