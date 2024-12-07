В Таджикистане при поддержке ЕБРР внедряют новые технологий в сельское хозяйство

ДУШАНБЕ/Trend/ - В Вахшском районе Хатлонской области Таджикистана стартовало строительство инновационно-демонстрационного участка для внедрения новых технологий в сельское хозяйство, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Проект реализуется в рамках II фазы Программы финансирования зеленой экономики (GEFF II) ЕБРР, при поддержке таких доноров, как Зеленый климатический фонд, Федеральное министерство Австрии и Кореи.
Демонстрационный участок будет расположен на фермерском хозяйстве "Танзила". Новые технологии, которые будут применяться, направлены на значительное снижение потребления ресурсов и минимизацию воздействия на окружающую среду. В числе внедряемых решений:
- теплицы с капельным орошением, позволяющие сократить расход воды на 50-70 процентов;
- солнечные панели для автономного энергоснабжения теплиц;
- системы производства биогаза, превращающие органические отходы в биогаз и удобрения;
- вертикальное земледелие для повышения урожайности кормовых культур и улучшения экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
"Мы планируем продолжать создание подобных участков и в других районах Таджикистана, чтобы знакомить местных производителей с новыми технологичными решениями, разработанными для смягчения последствий и адаптации к изменению климата", — сказали в ЕБРР.
Отметим, что проект GEFF II направлен на поддержку перехода Таджикистана к зеленой экономике. В рамках программы предусмотрено финансирование в размере 50 миллионов долларов США для стимулирования инвестиций в экологически чистые технологии в аграрном, жилищном и коммерческом секторах страны.