В Таджикистане при поддержке ЕБРР внедряют новые технологий в сельское хозяйство

ДУШАНБЕ/Trend/ - В Вахшском районе Хатлонской области Таджикистана стартовало строительство инновационно-демонстрационного участка для внедрения новых технологий в сельское хозяйство, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Проект реализуется в рамках II фазы Программы финансирования зеленой экономики (GEFF II) ЕБРР, при поддержке таких доноров, как Зеленый климатический фонд, Федеральное министерство Австрии и Кореи.

Демонстрационный участок будет расположен на фермерском хозяйстве "Танзила". Новые технологии, которые будут применяться, направлены на значительное снижение потребления ресурсов и минимизацию воздействия на окружающую среду. В числе внедряемых решений:

- теплицы с капельным орошением, позволяющие сократить расход воды на 50-70 процентов;

- солнечные панели для автономного энергоснабжения теплиц;

- системы производства биогаза, превращающие органические отходы в биогаз и удобрения;

- вертикальное земледелие для повышения урожайности кормовых культур и улучшения экономической эффективности сельскохозяйственного производства.

"Мы планируем продолжать создание подобных участков и в других районах Таджикистана, чтобы знакомить местных производителей с новыми технологичными решениями, разработанными для смягчения последствий и адаптации к изменению климата", — сказали в ЕБРР.

Отметим, что проект GEFF II направлен на поддержку перехода Таджикистана к зеленой экономике. В рамках программы предусмотрено финансирование в размере 50 миллионов долларов США для стимулирования инвестиций в экологически чистые технологии в аграрном, жилищном и коммерческом секторах страны.