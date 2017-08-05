Назначен посол Туркменистана в Египте

5 августа 2017 07:45 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Египте назначен Оразмухаммет Чарыев.

Соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Ашхабад и Каир обсуждая перспективы дальнейшей интенсификации туркмено-египетского взаимодействия в торгово-экономической сфере, уделяют внимание вопросам увеличения экспорта готовой продукции.

Речь идет также и о расширении связей в сфере энергетики, секторе переработки химической промышленности. Среди отраслей представляющих взаимный интерес отмечены области медицинской и фармацевтической промышленности.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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