Назначен посол Туркменистана в Египте

АШХАБАД / Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Египте назначен Оразмухаммет Чарыев.

Соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Ашхабад и Каир обсуждая перспективы дальнейшей интенсификации туркмено-египетского взаимодействия в торгово-экономической сфере, уделяют внимание вопросам увеличения экспорта готовой продукции.

Речь идет также и о расширении связей в сфере энергетики, секторе переработки химической промышленности. Среди отраслей представляющих взаимный интерес отмечены области медицинской и фармацевтической промышленности.

(Автор: Гусейн Гасанов)