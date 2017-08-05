Назначен посол Туркменистана в Египте

АШХАБАД / Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Египте назначен Оразмухаммет Чарыев.
Соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Ашхабад и Каир обсуждая перспективы дальнейшей интенсификации туркмено-египетского взаимодействия в торгово-экономической сфере, уделяют внимание вопросам увеличения экспорта готовой продукции.
Речь идет также и о расширении связей в сфере энергетики, секторе переработки химической промышленности. Среди отраслей представляющих взаимный интерес отмечены области медицинской и фармацевтической промышленности.
(Автор: Гусейн Гасанов)