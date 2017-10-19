Партнерство Туркменистана и РФ носит стратегический характер - президент

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул стратегический характер туркмено-российского партнёрства, отвечающего целям благополучия народов двух стран, говорится в сообщении туркменского правительства.

Об этом было сказано на встрече в Ашхабаде со статс-секретарем - заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным.

Как отметил глава государства, Туркменистан и Российскую Федерацию связывает многолетнее плодотворное сотрудничество, располагающее солидным потенциалом и выстраиваемое на равноправной, долгосрочной основе.

Российский дипломат подтвердил "неизменную заинтересованность российской стороны в дальнейшем укреплении и расширении традиционно дружественного межгосударственного диалога по всему его спектру".

Собеседники обменялись мнениями о приоритетных направлениях двустороннего взаимодействия в контексте реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

При этом особо подчёркивалась результативность туркмено-российских переговоров, состоявшихся в начале октября в рамках официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Ашхабад.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Туркменистане Александр Блохин.

С участием российского капитала на туркменском рынке зарегистрировано более 190 предприятий, которые реализуют более 240 инвестиционных проектов. В числе традиционных партнеров - компании "КАМАЗ", "Арети", авиакомпания "Сибирь".

В то же время российский "Газпром" - традиционный торговый партнер в 2016 году прекратил закупки туркменского газа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)