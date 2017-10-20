Туркменистан и КНР расширяют сотрудничество в области инноваций (версия 2)

АШХАБАД /Trend/ - В 2018 году в Китае планируется провести туркмено-китайский инновационный форум, сообщает в пятницу газета Ватан.

В этот период намечено организовать также стажировки туркменских специалистов в научных учреждениях КНР, профессиональные обмены и совместный информационный веб-проект.

Первый совместный форум "Инновации, новые технологии и вопросы их внедрения в производство" был проведен в Ашхабаде на прошлой неделе. По его итогам, стороны договорились расширить договорно-правовые основы долгосрочного научного партнёрства и создать межправительственную комиссию по сотрудничеству в сфере науки и инновационных технологий.

В работе форума приняли участие представители министерства науки и техники КНР, департамента науки и техники китайских провинций Хубей и Гуандун, форума "Азия – Европа", а также 11 научно-исследовательских институтов и четырёх вузов Китая. Туркменистан представляли 468 ученых и специалистов 57-и научных и образовательных учреждений страны.

В ходе конференции состоялось обсуждение за по тематическим

секциям. В их числе: вопросы развития сейсмологии, химии,

животноводства и ветеринарии, солнечной энергетики, биологии,

агротехнологий.

В частности, учёные из Туркменистана приглашены к проведению работ по микрорайонированию в активных сейсмических зонах Китая, а китайские – к совместной разработке технологий по получению редких элементов (лития, рубидия, цезия, бора) из промышленных попутных вод нефтегазовых месторождений Туркменистана.

Перспективными направлениями определены также взаимодействие в проектах на базе Гарлыкского горно-обогатительного комбината и в области животноводства Туркменистана.

Ряд предложений касается альтернативной энергетики. Это - разработка наноструктурных полупроводниковых органических и неорганических фотоэлементов и фотодетекторов; инновационных технологий по промышленному разведению водных микрорастений, создание

безотходного, автономного гелиобиологического комплекса.

"Интересные идеи есть также в области культивирования и переработки лекарственных растений, инновационных методик выращивания грибов для продовольственных и фармакологических целей, в сфере повышения эффективности земледелия и сельхозпроизводства",- сказано в материале.

(Автор: Гусейн Гасанов)