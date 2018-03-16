В Туркменистане началось досрочное голосование на парламентских выборах

16 марта 2018 10:58 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане началось досрочное голосование по выборам депутатов Меджлиса (парламента) и членов органов местной власти и самоуправления - халк маслахаты и генгешей, сообщает в пятницу ЦИК страны.

Голосование проводится ежедневно с 08:00 до 18:00 и завершается 24 марта 2018 года в 18:00.

Данная процедура, прежде всего, предусмотрена для граждан, выезжающих в длительные командировки или отпуск, а также для тех, кто по каким-либо причинам в день выборов, 25 марта, не сможет прийти на свой избирательный участок и проголосовать.

Всего в депутаты национального парламента выдвинуты 284 кандидата, в члены халк маслахаты: велаятских (областных) – 489, этрапских (районных) и городских – 2570, а также генгешей – 13215. В стране 2 тысячи 604 избирательных участка и 39 участков образованы при дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом.

От Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей, Аграрной партии, общественных организаций и объединений и групп граждан зарегистрированы 2963 наблюдателя. Об участии своих представителей в качестве наблюдателей на выборах заявили представители СНГ, ООН, ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

(Автор: Гусейн Гасанов)

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