Президент Туркменистана подписал указ об очередном призыве на военную службу

20 марта 2018 08:44 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент, верховный главнокомандующий Вооруженными Силами (ВС) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных Сил, других войск Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу.

Документ предусматривает увольнение в запас в апреле-июне 2018 года военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, выслуживших установленные законом сроки.

Указом также предусмотрен призыв на военную службу в этот период не имеющих права на отсрочку от призыва граждан Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу граждан старшего возраста.

Согласно принятой Туркменистаном военной доктрине, страна следует статусу позитивного нейтралитета. Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Россией, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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