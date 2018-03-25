Парламентские выборы в Туркменистане признаны состоявшимися - ЦИК

25 марта 2018 13:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В выборах депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана в воскресенье на 12.00 часов по местному времени приняло участие 54,65 процента от общего числа избирателей, сообщает ЦИК страны.

Выборы признаны состоявшимися.

Голосование для более чем трех миллионов избирателей страны началось в семь утра по местному времени, избирательные участки будут работать до семи вечера.

На 125 депутатских места баллотируется 284 кандидата.

В стране 2 тысячи 604 избирательных участка и 39 участков образованы при дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом, в том числе в Азербайджане.

В воскресенье в стране проводятся также выборы членов органов местной власти и самоуправления - халк маслахаты и генгешей.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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