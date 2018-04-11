МОМ проводит в Туркменистане семинар для СМИ

11 апреля 2018 11:42 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Международная организация по миграции (МОМ) проводит в Ашхабаде семинар для сотрудников СМИ Туркменистана, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Мероприятие организовано совместно с правительством Туркменистана в соответствии с ранее утвержденным планом мероприятий. В его рамках будет рассмотрена роль СМИ в предупреждении и предотвращении торговли людьми, в способах информирования общественности об угрозах и вызовах современности, в сотрудничестве международных организаций, государственных служащих и неправительственных организаций в области нерегулярной миграции, а также обсуждены журналистские подходы по освещению вышеназванных тем.

"Главная цель проведенного международными экспертами семинара – изучение мировой практики освещения вышеназванных глобальных проблем современности, а также профилактика подобных случаев посредством масс-медиа", - сказано в материале.

В ходе выступлений отмечалось, что Туркменистан имеет опыт сотрудничества с МОМ, в рамках которого в начале 2014 года в стране была создана рабочая группа по противодействию торговле людьми. Этой группой и был разработан Национальный план действий Туркменистана по борьбе с торговлей людьми на 2016-2018 годы.

Вопросы миграции, предоставления убежища, обеспечения прав беженцев и лиц без гражданства Туркменистан рассматривает в качестве ключевых векторов сотрудничества с авторитетными организациями, пишет «Нейтральный Туркменистан». В информации говорится, что в 2005 году гражданство Туркменистана на добровольной основе получили свыше 13 тысяч человек, из них почти 9,5 тысячи человек – беженцы, более 3 тысяч человек получили вид на жительство, 1800 из которых также – беженцы; в 2011 и 2013 годах – 4 тысячи человек; в 2014 году – 786 человек; в 2015 году – 361 человек; в 2016 году – 1381 человек. Согласно указу, подписанному 8 декабря 2017 года президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, гражданами Туркменистана стали еще 1690 человек, постоянно проживающих на территории страны и не имевших гражданства.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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