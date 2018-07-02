О культурной дипломатии Туркменистана: общечеловеческое измерение политики

БАКУ/Trend/ - В понедельник в Туркменистане открылась ежегодная Неделя культуры - масштабная творческая акция, которая раскрывает красоту и многообразие, глубинные корни и современный расцвет культурных ценностей и традиций нации.

Неделя культуры 2018 года, проходившего под девизом «Туркменистан -сердце Великого Шелкового пути», торжественно открылась в долине Ахала, в величественном дворце, исполненном в форме белой юрты «Nowruz ýaýlasynyň ak öýi». Форум приурочен ко Дню работников культуры и искусства, который в нынешнем году, в соответствии с Указом Президента Туркменистана, объединён с праздником поэзии Махтумкули Фраги, что подчёркивает преемственность духовной связи поколений.

Ежегодно проводимая Неделя культуры в Туркменистане является составной частью обширной программы на государственном уровне, которая имеет также важное внешнеполитическое значение. В мероприятиях принимают также участие многочисленные зарубежные гости, известные творческие коллективы. Тем самым на практике демонстрируется тот непреложный факт, что культура является надежным мостом, соединяющим страны и народы. Культура – это фактор мира и основа общечеловеческой цивилизации. Именно это понятие заложено в идейную основу культурной дипломатии Туркменистана.

Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов в своем поздравительном послании в связи с торжественным открытием Недели культуры, особо отметил, что: «Глубокое изучение многовековой истории, наследия, исконных ценностей туркменского народа, популяризация в мире значимости расположенных вдоль Великого Шёлкового пути археологических памятников является одной из важнейших задач. Это имеет большое значение в контексте патриотического воспитания подрастающего поколения, а также бережного сохранения национального наследия. В 2018 году, проходящем под девизом «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», как в нашей стране, так и за рубежом, успешно проводятся культурно-массовые мероприятия. Они способствуют укреплению гуманитарных контактов с народами планеты, популяризации в мире туркменской культуры и искусства, изучению расположенных вдоль этого древнего маршрута памятников, исторического и культурного наследия народа, выявлению, сбору, изучению и охране национальных ценностей».

Проявление на таком высшем государственном уровне внимания к общенациональной культурной акции является отражением приоритетов политического курса Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который проявляет неустанную заботу и поддержку в области всестороннего развития культуры, и, прежде всего, по сохранению, изучению и широкой популяризации в мире духовного наследия народа, стимулированию профессионального роста творческих деятелей.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отмечает, что, туркменская земля в силу своего географического положения занимала важное место в системе караванной торговли древности и средних веков и эпоха Великого Шёлкового пути, живая история которой продолжалась более полутора тысячелетия, оставила сотни памятников в пределах только нашей страны. В древние времена по маршруту этого великого маршрута цивилизации возникли и превратились в настоящие средневековые агломерации такие города, как Мерв, Куняургенч, Амуль, Земм (Керки), Серахс, Абиверд, Ниса, Дехистан и другие центры. Отрезки дорог между ними, а также пути из них в Бухару, Балх, Герат, Нишапур и другие крупные города были одними из самых оживлённых не только в торговом смысле, но и в качестве культурного обмена. Научные исследования свидетельствуют о том, что Великий Шёлкового пути является не просто торгово-экономическим фактором, а крупнейшим в истории человечества цивилизационно-культурным феноменом, благодаря чему наряду с материальным обменом, происходило и взаимное духовное обогащение стран и народов.

Культура в самом широком понимании этого слова, составляет квинтэссенцию общечеловеческой цивилизации, ценностные ориентации которой заложены также в основу мировой политики и международных отношений. Культура составляет важнейший компонент формирования личности, общественного развития и социального предназначения государства в целом. Не случайно, поэтому, Президент Туркменистана во главе угла ставит человеческое измерение политики и социально-экономических преобразований в стране. Социальная сфера общества, здоровье нации, наука и образование также являются показателями состояния культуры и роста цивилизации в целом.

В данном контексте, практическое воплощение в Туркменистане лозунга «Государство – для человека!» требует колоссального труда, энергии, воли человека, взявшего на себя ответственность возглавить и вывести страну на качественно новый уровень развития, соответствующий реалиям нового времени, тем достижениям цивилизации и прогресса, которыми ознаменовано третье тысячелетие. Сведя воедино теорию и практику, идеи и их решения, опыт и планы, глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов четко обозначил приоритеты и перспективы дальнейшего государственного развития. В первую очередь, это, безусловно, духовная мобилизация общества, без которой немыслимы модернизация и диверсификация национальной экономики, углубление демократических и социально-экономических реформ, основной целью которых провозглашено благополучие человека, защита его интересов и прав.

В этой связи, одним из фундаментальных характеристик реформаторской политики Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова является ее нацеленность на народное благо и сформулированная им новая концепция идеи государственности в современную эпоху. Ее суть была выражена в историческом выступлении 4 августа 2007 года Лидера нации: «Я очень хорошо понимаю, насколько ответственна моя должность. Поэтому, с первых же дней вступления в должность Президента Туркменистана я заявил, что при исполнении обязанностей главы государства моей главной и самой надежной опорой станет мой народ. Сказал я также и о том, что как Президент Туркменистана всегда буду соблюдать только интересы народа. Хочу еще раз подчеркнуть это. Моей главной обязанностью была и остается забота о благополучии народа, о его богатой и достойной жизни».

Забота о народе, являясь главной задачей государства, лежит в основе всей социально-экономической политики Лидера нации. Непоколебимое кредо Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выражено в его словах: «Моя главная забота – народ!». В этой емкой фразе, ставшей девизом самоотверженного служения Президента Гурбангулы Бердымухамедова, заложены его исключительная ответственность, воля и решительность в достижении поставленных целей, мудрость в принятии важнейших решений. Это кредо Лидера Туркменистана золотой нитью проходит через всю его деятельность, осуществляемую как в системе образования, здравоохранения, социального обеспечения, так и в повышении культурного уровня народа. Эта поистине всеохватная работа, проводимая в стране в целях совершенствования современного туркменского общества, выведения его на уровень лучших достижений мировой цивилизации, реализуется также и через активизацию внешнеполитической деятельности Туркменистана.

Самой практикой убедительно доказано, что в результате успешного проведения кардинальных преобразований и реализации национальных программ, ориентированных на модернизацию экономики, превращение Туркменистана в индустриально развитую страну, активную интеграцию в мировое экономическое пространство, сегодня достигнуты впечатляющие успехи, получившие признание международного сообщества.

Девиз «Государство - для человека!», выдвинутый Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, ставший идейным содержанием, основополагающим принципом и лейтмотивом всей государственной политики Туркменистана, нашел отзыв в сердцах каждого туркменистанаца. На практике это стало проявлением глубокого уважения к справедливости и правам человека, человеческой жизни и личности и являющиеся нерушимыми основами стратегического курса национального развития. Этот главный принцип государственной политики ныне приносит свои замечательные плоды, является залогом дальнейшего процветания национальной экономики, вывода туркменского общества на качественно новый уровень развития, создает предпосылки для ускоренного и стабильного роста всех отраслей народного хозяйства.

Концептуальные идеи Президента Гурбангулы Бердымухамедова о человеческом измерении государственной политики нашли свое воплощение и в Конституции страны, которая гласит о том, что: «В Туркменистане наивысшей ценностью общества и государства является человек. Защита, поддержка человека и служение ему являются главными задачами органов государственной власти».

В Туркменистане забота о формировании человека как личности и критерия общественного благополучия составляет сердцевину социального вектора государственной политики. Поэтому, все реформы и преобразования в эпоху могущества и счастья, нацеленные на достижение высоких экономических параметров, призваны в конечном итоге обеспечить достойный уровень благосостояния народа. Программные действия в социальной сфере направлены на рост доходов населения, развитие системы образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта. Экономический потенциал страны также нацелен на обеспечение социальных факторов ускоренного развития общественной жизни и достойного уровня благосостояния народа.

Национальная модель социально-ориентированной рыночной экономики Туркменистана предусматривает, с одной стороны, создание условий, дающих возможность каждому трудоспособному гражданину Туркменистана обеспечить свое благополучие собственным трудом и предприимчивостью, с другой - обеспечение социальной помощи государства уязвимым слоям населения. При этом в свете проводимых социально-экономических реформ приоритетная роль отводится модернизации отраслей социальной сферы, с тем, чтобы обеспечить население Туркменистана качественными услугами. Развитие социальной сферы и рост реальных доходов населения, в свою очередь, обеспечит качественный рост человеческого капитала.

В соответствии с «Национальной программой социально-экономического развития Туркменистана на 2011–2030 годы», являющейся ярким показателем последовательного повышения социально-бытового уровня жизни нашего народа, во всех велаятах и этрапах нашей любимой Отчизны реализуются крупномасштабные меры, нацеленные на обеспечение благополучия страны и народа. Этапное значение имеет «Национальная программа Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 года», которую можно назвать началом принципиально нового (в историческом и эволюционном отношении) этапа независимого развития. Выбор стратегии реформ в стране - это выбор приоритетов развития, который связан с реализацией высших ценностей туркменского общества.

Основной стратегической направленностью Президентской программы выступает устойчивый рост инвестиций в социальную сферу в настоящее время и в перспективе. Главная цель инвестирования на социальные цели - повышение качества жизни населения, которое складывается из экономического благосостояния, эффективной системы образования, здравоохранения, демографической стабильности, культурной политики и состояния окружающей среды.

В результате успешной реализации этой стратегии Туркменистан все больше укрепляет свои позиции как процветающее, экономически мощное государство, обеспечивающее неуклонное повышение социально-бытового уровня туркменского народа. Реализация масштабных и долгосрочных программ социальной поддержки населения, ежегодное повышение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей является подтверждением нацеленности имеющихся возможностей на обеспечение интересов Туркменистана и благополучной, счастливой жизни народа. Главнейшим условием достижения этой высокой и благородной цели является обеспечение единства и сплоченности общества. Народ Туркменистана с первых дней своей независимости сохраняет мир и согласие в стране, направляет свою творческую энергию на созидательный труд.

Туркменистан добился впечатляющих успехов в экономике, решительно отказавшись от так называемой «шоковой терапии», которая отрицательно сказалась бы на жизни народа. Более того, именно интересы людей, стремление уберечь их от тягот и лишений переходного периода были поставлены во главу угла политики государства, стремящегося обеспечить баланс между рыночной экономикой и социальной справедливостью. Ежегодно более чем три четверти бюджетных средств государства направляется на финансирование социальной сферы, что позволяет полнее удовлетворять растущие материальные и духовные запросы населения, причем, что очень важно, за счет собственных ресурсов.

Социальная направленность экономики стимулирует также частный сектор и в этом плане представители малого и среднего бизнеса, предприниматели вносят большой вклад в развитие социальной сферы. В этом государство оказывает им немалую поддержку. В городах и селах страны, в том числе и в Ашхабаде ведется крупномасштабное строительство объектов социально-культурного назначения, комфортабельного жилья с участием частных фирм и компаний Туркменистана.

Право на труд, на выбор по своему усмотрению профессии, рода занятий и места работы – конституционные права граждан. И наше государство гарантирует обеспечение этих прав, в том числе через эффективно проводимую политику занятости, создание цивилизованного рынка труда и обеспечение его связи с рынком образовательных услуг. Доказательством этому служит утвержденная Президентом Туркменистана Программа по совершенствованию сферы трудовой занятости и созданию новых рабочих мест в Туркменистане на 2015-2020 годы и План мероприятий по ее реализации.

Одним из стратегических направлений целенаправленной деятельности Президента Туркменистана является забота о здоровье народа. В этой связи, совершенствование и развитие системы национального здравоохранения является одной из приоритетных направлений государственной политики и подтверждается наглядной демонстрацией крупных достижений Туркменистана. Успешная реализация Государственной программы «Saglyk», автором которой является Президент Гурбангулы Бердымухамедов, также нацелена на осуществление основополагающей задачи – служить человеку, обеспечивать его жизненные интересы и потребности. В ряду основных задач этой Программы определены такие вопросы, как дальнейшее развитие сферы здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, более широкое систематическое внедрение принципов здорового образа жизни, охрана здоровья людей, совершенствование методов оказания первой медицинской помощи, развитие института семейных врачей и семейного здравоохранения, обеспечение гарантированных государством видов оказываемых населению бесплатных медицинских услуг. Данная программа нацелена на достижение мирового уровня, соответствующего самым высоким международным стандартам, основными направлениями которой являются профилактика заболеваний, утверждение здорового образа жизни, широкая популяризация рационального питания, занятий физкультурой и спортом, обеспечение экологического благополучия.

Претворяя в жизнь Государственную программу «Saglyk», Туркменистан удостоен сертификатов ООН и ВОЗ, подтверждающих элиминацию ряда опасных болезней, в стране значительно увеличилась продолжительность жизни людей. Таким образом, предоставление международных сертификатов, свидетельствующих об отсутствии в Туркменистане таких болезней, как дракункулез, полиомиелит, малярия, корь и краснуха, международное признание обогащения муки железом и фолиевой кислотой, йодирования соли, улучшение социально-бытовых, трудовых и производственных условий населения, увеличение продолжительности жизни человека, - все это прекрасные результаты огромной работы государственного и международного значения по выводу национальной системы здравоохранения на новые высокие ступени развития.

Туркменистан удостоен также международных сертификатов Всемирной организации здравоохранения об элиминации кори и краснухи и престижных наград в области недвижимости в номинации «Архитектура», присужденных новым медицинским объектам, открытым в туркменской столице.

Развитие физкультуры и спорта, гармоничное сочетание духовного совершенства и физического здоровья человека являются важнейшими факторами, оказывающими позитивное влияние на здоровье нации. В Президентской программе принципы здорового образа жизни выдвинуты как одно из приоритетных направлений государственной политики.

Триумфальное проведение в сентябре 2017 года в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам убедительно показало всему миру огромный потенциал Туркменистана в области дальнейшего развития международного спортивного сотрудничества и укрепления высоких идей и принципов мирового олимпийского движения. При этом уместно отметить, что 2017 год в Туркменистане прошел под девизом Года здоровья и воодушевленности, в рамках мероприятий которого заложены новые начинания для занятия спортом и физкультурой для всех туркменистанцев. В этой связи, высокое внимание и забота со стороны Главы государства, его собственный пример занятия спортом и ведения здорового образа жизни демонстрирует необходимость самым ответственным образом подходить к занятию спортом, осознавая, что тут нет мелочей или вопросов второго порядка. Безусловно, пример Президента Туркменистана, демонстрирующего неизменную приверженность здоровому и спортивному образу жизни, воодушевляет тысячи соотечественников, молодёжь на регулярные занятия спортом.

Сочетание национального и международного уровней развития спорта в Туркменистане убедительно свидетельствует о воплощении на практике государственной заботы о человеке и гармоничном развитии личности, формирования достойного молодого поколения. Одним из ярких проявлений этого является успешная реализация Национальной программы поддержки и развития спорта и физической культуры на 2011-2020 годы, которая свидетельствует о том, что развитие спорта и физической культуры сегодня выступает в качестве приоритетного направления государственной политики.

Культурный и цивилизационный потенциал государства составляет фундаментальную основу его успешной внешней политики и полноценной интеграции в мировое сообщество. В этом контексте, Туркменистан год от года укрепляет свою значимую роль и завоевывает все больший авторитет в мире, налаживая плодотворное сотрудничество с другими государствами, с авторитетными международными организациями, прежде всего с Организацией Объединенных Наций. Тесное партнерство с ЮНЕСКО, долгосрочные программы по сохранению культурно-исторического наследия, регулярно проводимые в стране и за рубежом дни и недели культуры составляют только часть обширной международной деятельности Туркменистана посредством культурной дипломатии.

Как подчеркивает Президент Гурбангулы Бердымухамедов: «Возрождая Великий Шёлковый путь, Туркменистан связывает Восток и Запад, Азию и Европу, объединяя народы этих континентов на принципах мира, дружбы, гуманизма, взаимоуважения, равноправия. Уверен, что в XXI веке Туркменистан, в течение многих столетий являвшийся важнейшим центром науки и знаний на перекрёстке путей этого караванного маршрута, превратится в мост, соединяющий научный, творческий и технологический потенциал мирового сообщества».

Современное развитие Туркменистана убедительно доказывает, что эти слова правомерны и в области международного культурного обмена, что весьма важно в условиях глобализации и актуализации налаживания и укрепления взаимоуважительных и доверительных отношений между странами и народами.

Автор статьи Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Казахстане Тойлы Комеков

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