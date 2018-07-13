Туркменистан проводит ряд акций для продвижения авторалли «Амуль-Хазар 2018»

13 июля 2018 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Румынии, в местечке Ораштие - одном из живописных мест региона Трансильвания проходит IV этап Открытого национального чемпионата Румынии среди автомобилей Off Road и Rally Raid.

Дипломатическая миссия Туркменистана в Румынии по договоренности с Федерацией автомобильного спорта Румынии в рамках данного этапа проводит ряд акций по продвижению Международного авторалли «Амуль-Хазар 2018». Среди таких акций тематическая выставка и презентация, посвященная Международному авторалли «Амуль-Хазар 2018», а также рабочие встречи с руководящим составом Федерации автомобильного спорта Румынии и потенциальными участниками Международного авторалли «Амуль-Хазар 2018».

Выставка, организуемая Посольством была открыта в тематическом кэмпинге, посвященному IV этапу Открытого национального чемпионата Румынии среди автомобилей Off Road и Rally Raid. Выставка, организованная Посольством вызвала большой интерес среди участников и посетителей.

Примечательно, что на IV этапе Открытого национального чемпионата Румынии среди автомобилей Off Road и Rally Raid участвуют несколько экипажей из приграничных стран с Румынией, таких как, Сербия и Болгария, а также несколько экипажей из Италии.

По договоренности с Федерацией автомобильного спорта Румынии во всех трех днях проведения IV этапа на всех автомобилях и квадроциклах размещена рекламная наклейка с логотипом Международного авторалли «Амуль-Хазар 2018».

Как ожидается на всех трех днях IV этапа Открытого национального чемпионата Румынии среди автомобилей Off Road и Rally Raid мероприятия посетят около 10 тысяч человек.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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