Главы Кыргызстана и Туркменистана провели переговоры в расширенном составе

В четверг в рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан состоялись переговоры Президента Сооронбая Жээнбекова с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым в расширенном составе, передает Кабар.

Главы государств отметили, что придают важное значение наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и нацелены на дальнейшее расширение разносторонних связей двух братских народов.

Сооронбай Жээнбеков и Гурбангулы Бердымухаммедов подчеркнули, что переговоры прошли в атмосфере дружбы, взаимопонимания и конструктивизма.

Детально были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы, стоящие на региональной и международной повестке дня. В их числе водно-энергетические, транспортные, торгово-экономические, политические, сельскохозяйственные, промышленные и культурно-гуманитарные вопросы.

Президенты Кыргызстана и Туркменистана пришли к мнению о максимальном использовании обоюдного потенциала во всех сферах сотрудничества.

Стороны выразили готовность и в дальнейшем всесторонне развивать дружеские и братские взаимовыгодные отношения.

Президент Гурбангулы Бердымухаммедов заявил, что туркменская делегация будет направлена для участия во Всемирных играх кочевников в сентябре 2018 года.

Президент Сооронбай Жээнбеков пригласил Гурбангулы Бердымухаммедова с ответным визитом в Кыргызстан в любое удобное для него время.

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